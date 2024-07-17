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Париж-2024

Сегодня, 22:32

Фетисов назвал интересной идею лишить США права на проведение Олимпиады

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на новость о том, что США могут лишить права на проведение Олимпийских игр.

Ранее почетный президент ВАДА и член МОК Ричард Паунд заявил, что Американское антидопинговое агентство могут признать несоответствующим кодексу ВАДА из-за федерального расследования в отношении китайских пловцов, начатого в соответствии с «актом Родченкова», и лишить права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов.

«США давно превышает свои полномочия в мировом спорте, и не только в нем. Я знаю Паунда, он является влиятельным человеком, но вряд ли его мнение будет в этом вопросе что-то определять. Сам посыл о том, чтобы лишить США права проводить Олимпиады, является интересным», — приводит ТАСС слова Фетисова.

Летняя Олимпиада-2028 должна пройти в Лос-Анджелесе, Солт-Лейк-Сити претендует на проведение зимних Игр-2034.

Источник: ТАСС
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