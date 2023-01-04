Фетисов надеется, что в 2023 году россиян допустят к международным турнирам

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов надеется, что российским спортсменам в 2023 году позволят выступать на международных соревнованиях.

«Какая-то надежда, что будет принято разумное решение по возможности наших ребят соревноваться, есть. Неважно, в каком статусе, главное, чтобы была такая возможность. Уровень внутренних соревнований — это непростая история. Мне непросто что-то говорить и советовать спортсменам, которые готовятся непонятно к чему. Надо пожелать всем спортсменам и тренерам терпения, удачи», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

В декабре 2022 года Олимпийский саммит одобрил предложение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в Азиатском регионе.