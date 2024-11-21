Федерация тяжелой атлетики России выдвинула Дегтярева на должность президента ОКР
Исполнительный комитет Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) выдвинул министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента ОКР.
Заседание исполкома прошло в четверг.
Ранее кандидатуру Дегтярева предложил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Позже министр подтвердил намерение баллотироваться на должность.
Предыдущим главой ОКР был Станислав Поздняков, его полномочия в должности истекли 13 ноября.
Источник: РИА Новости Спорт
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