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Федерации не получат финансирование ОКР на спортсменов и тренеров с допинговыми дисквалификациями

16:03

Президент ОКР Станислав Поздняков рассказал об изменениях в финансировании спортивных федераций со стороны Олимпийского комитета.

— Исполком ОКР поддержал изменения в части антидопинговой работы, — отметил Поздняков. — Ни одна федерация не может запросить финансирование на спортсменов или тренеров, которые отбывают дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Таким образом мы хотим подчеркнуть нулевую толерантность к допингу. (Мария Маркова)

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