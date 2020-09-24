Федерации не получат финансирование ОКР на спортсменов и тренеров с допинговыми дисквалификациями

Президент ОКР Станислав Поздняков рассказал об изменениях в финансировании спортивных федераций со стороны Олимпийского комитета.

— Исполком ОКР поддержал изменения в части антидопинговой работы, — отметил Поздняков. — Ни одна федерация не может запросить финансирование на спортсменов или тренеров, которые отбывают дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Таким образом мы хотим подчеркнуть нулевую толерантность к допингу. (Мария Маркова)