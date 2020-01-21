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Фантастическая статистика! Первая тройка сборной России набрала 31 очко за три матча Олимпиады

17:55
Матвей Мичков. Фото ФХР, fhr.ru
Матвей Мичков. Фото ФХР, fhr.ru

Первая тройка сборной России U-16 Мирошниченко — Квочко — Мичков показывает невероятную статистику на юношеской Олимпиаде.

За три матча (Канада — 6:2, Дания — 9:0, Финляндия — 10:1) лидеры нашей команды набрали на троих 31 очко.

У Ивана Мирошниченко — 10 (6+4) баллов, у Ильи Квочко — тоже 10 (3+7), у Матвея Мичкова — 11 (7+4).

Напомним, что завтра россияне сыграют в финале Олимпиады против США.

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