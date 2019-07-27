Евгения Медведева: "Теперь у нас будет флаг. Я счастлива!"

Российская фигуристка Евгения Медведева обрадовалась, что российским спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде в 2020 году под своим флагом. На последних Играх россияне выступила под нейтральным флагом.

"Теперь у нас будет флаг. Я счастлива!" – написала Медведева в Instagram.

Напомним, официальный сайт Олимпийского комитета России опубликовал письмо из МОК, в котором глава этой организации Томас Бах официально приглашает нашу страну принять участие в Играх XXXII Олимпиады в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"Таким образом Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную Олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий, – говорится в сообщении на сайте ОКР.

Россию пригласили на Олимпиаду в Токио. Мы точно туда поедем?