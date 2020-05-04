Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что у Китая не отберут зимнюю Олимпиаду-2022. Игры должны пройти в Пекине. Китай стал первой страной, где произошла вспышка коронавируса. Ранее власти США обвинили Китай в сокрытии масштабов пандемии.

«А кто возьмет Олимпиаду-2020? Из-за экономической ситуации сейчас все откажутся, — цитирует Журову «Спорт день за днем». — Когда МОК получит новые заявки на Игры, могут возникнуть вопросы. Для принятия решения учитывается опрос людей, которых случайно спрашивали на улице специальные эксперты. Сейчас в любой стране спроси: «Хотите ли вы, чтобы в вашей стране была Олимпиада?». Очень многие ответят: «Из-за экономической ситуаций — нет». Поэтому я не думаю, что у Китая заберут зимнюю Олимпиаду.

Наверное, будут угрожать экономическими санкциями. Америка сейчас затеяла расследования. Но мы тоже были под санкциями от многих стран, при этом проводили чемпионат мира по футболу. Вы же понимаете, что экономические санкции — еще не повод, чтобы забирать соревнования. Страна терпит серьезные убытки. Но пусть им еще останется спортивное соревнование. Чтобы добить их окончательно. Если есть цель экономически ослабить страну, то надо оставить у нее Олимпиаду«.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 590 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 249 014 человек умерли, выздоровел — 1 165 871.