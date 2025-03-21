Веснина: «Ковентри, как бывшая спортсменка, прекрасно понимает, насколько неправильно было происходящее»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость об избрании Кирсти Ковентри на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Она, как бывшая спортсменка, прекрасно понимает, насколько неправильно было ранее происходящее. Думаю, она также понимает всю значимость того, что делает олимпийский спорт. Это все прежде всего для объединения людей, наций и стран. Любой спортсмен это понимает. Надеюсь, что теперь повестка дня изменится и наших спортсменов допустят до следующих Олимпийских игр. Когда ты соревнуешься без лучших — ты не можешь этого не осознавать и не задумываться об этом», — сказала Веснина «СЭ».

41-летняя Ковентри была избрана 20 марта на 144-й комиссии МОК, которая проходит в Греции.

Ковентри стала 10-м президентом в истории МОК, а также первой женщиной и первой представительницей Африки на этом посту. Ее предшественник Томас Бах занимал эту должность с 2013 года.

Дарик Агаларов