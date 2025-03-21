Олимпиада
21 марта, 16:03

Веснина: «Ковентри, как бывшая спортсменка, прекрасно понимает, насколько неправильно было происходящее»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость об избрании Кирсти Ковентри на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Она, как бывшая спортсменка, прекрасно понимает, насколько неправильно было ранее происходящее. Думаю, она также понимает всю значимость того, что делает олимпийский спорт. Это все прежде всего для объединения людей, наций и стран. Любой спортсмен это понимает. Надеюсь, что теперь повестка дня изменится и наших спортсменов допустят до следующих Олимпийских игр. Когда ты соревнуешься без лучших — ты не можешь этого не осознавать и не задумываться об этом», — сказала Веснина «СЭ».

41-летняя Ковентри была избрана 20 марта на 144-й комиссии МОК, которая проходит в Греции.

Ковентри стала 10-м президентом в истории МОК, а также первой женщиной и первой представительницей Африки на этом посту. Ее предшественник Томас Бах занимал эту должность с 2013 года.

Дарик Агаларов

  • madwhiteman

    Ничего координально не изменится,не ждите нас. Президент МОК спортсмен?Чудо какое,это не рфс или любая наша федерация,тут все спортсмены

    21.03.2025

  • Gene63

    Все последние президенты МОК - бывшие спортсмены, более того, олимпийские чемпионы.

    21.03.2025

  • Gordon

    Коу, Бах и, например, Гашек - тоже бывшие спортсмены. И что?

    21.03.2025

