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Поздняков — о завершении работы в ОКР: «Горжусь результатами, которых удалось достичь»

Руслан Минаев
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Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвел итоги своей работы в организации.

«Завершаю свою работу на посту президента Олимпийского комитета России. Это были увлекательные, насыщенные самыми разными событиями годы. Горжусь теми результатами, которых удалось достичь общими усилиями совместно с исполкомом ОКР, сотрудниками аппарата нашей организации при поддержке Министерства спорта РФ и общероссийских спортивных федераций», — написал Поздняков в Telegram-канале.

15 октября Станислав Поздняков подал в отставку с поста президента ОКР. Специалист занимал пост главы ОКР с мая 2018 года. В декабре 2022 года его избрали на новый четырехлетний цикл.

Станислав Поздняков
ОКР
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