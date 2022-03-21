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Сегодня, 09:33

Экс-постпред США считает неправильным отстранение российских спортсменов от международных соревнований

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший постпред США при ООН Эндрю Янг высказался об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Это неправильно. Причина, по которой все российские спортсмены были отстранены, заключалась в том, что никто не понесет за это ответственность, — цитирует Янга РИА «Новости». — Это нехорошо для России, это ослабляет Россию... Давайте мы остановимся и начнем все сначала, а также постараемся достичь мира».

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) ранее рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за обострения ситуации на Украине.

Олимпийский комитет России (ОКР) заявил, что будет в судебном порядке оспаривать последовавшие за рекомендацией МОК решения международных федераций об отстранении россиян.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220321/otstranenie-1779207124.html
МОК
ОКР
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