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Сегодня, 16:53

Монсон — о главе МОК: «Олимпийский дух в моем понимании уже мертв»

Зарина Халимхонова
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Боец ММА и депутат Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» оценил решение главы МОК Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

«Томас Бах отказывается баллотироваться на третий срок, но это абсолютно ничего не значит. Потому что это не его решение, а правительства США, так как они являются главным финансистом МОК. Америка управляет спортсменами и тем, что им разрешено делать. Поэтому неважно, кто будет избран главой МОК. Олимпийский дух в моем понимании уже мертв. Олимпийский огонь, который они поддерживают, а затем приносят факел и зажигают олимпийское пламя каждые пару лет на Олимпийских играх — он мертв, потому что они позволили политике погасить это пламя», — сказал Монсон «СЭ».

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.
Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. Специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Джефф Монсон
Томас Бах
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