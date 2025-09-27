Монсон: «Если Россию наказывают за защиту своих границ, как Израиль не может быть наказан? Абсолютное лицемерие»

Боец ММА Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с отсутствием отстранения израильских спортсменов.

«Если вы считаете, что спорт и политика связаны, то как можно наказывать одни страны и не наказывать другие? Например, самый большой захватчик — это Соединенные Штаты, без всяких сомнений. Они вторглись в Ирак, Афганистан, они поддерживают Израиль. Их спортсмены не наказаны. Организации, которые США контролируют, конечно, не собираются наказывать их спортсменов. А США говорят им не наказывать такие страны, как Израиль. Если Россию наказывают за защиту своих границ, как Израиль не может быть наказан? Это абсолютное лицемерие. Но это еще одна причина, по которой политика не имеет отношения к спорту. Просто лучше оставить политику вне спорта, пусть спортсмены показывают лучшее, что может предложить страна», — сказал Монсон «СЭ».

Ранее в МОК заявили, что Израиль соблюдает Олимпийскую хартию, поэтому спортсмены страны не будут отстранены от международных соревнований.