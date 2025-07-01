Дюков оценил перспективы спортсменов из РФ с приходом Ковентри на пост президента МОК

Президент РФС и член исполкома Олимпийского комитета России Александр Дюков высказал мнение, что с приходом Кирсти Ковентри на пост президента Международного олимпийского комитета отношение к российским спортсменам изменится.

«Будем надеяться, что приход Кристи Ковентри положительно повлияет на российский спорт, — цитирует ТАСС Дюкова. — Надеемся, что ее отношение к российским спортсменам будет лучше, чем у Баха. Верю, что будут изменения».

Ковентри вступила в должность главы МОК 23 июня, на этом посту она сменила Томаса Баха, при котором российский спорт неоднократно подвергался санкциям.