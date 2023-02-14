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Сегодня, 09:52

Вик Уайлд надеется, что россиянам вернут гимн и флаг на международных соревнованиях

Руслан Минаев
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Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд поделился мнением о допуске россиян на международные соревнования с гимном и флагом страны.

«Я знаю, что МОК недавно стал рассматривать вопрос возвращения россиян на международную арену, — цитирует сноубордиста ТАСС. — Считаю, что это хороший знак. Я надеюсь, что однажды спортсменов допустят с гимном и флагом страны. Не могу сказать, сможем ли мы побеждать сразу же по возвращении, но, думаю, победы обязательно будут».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

В декабре 2022 года Олимпийский саммит одобрил предложение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в Азиатском регионе.

Источник: ТАСС
Вик Уайлд
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