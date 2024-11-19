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Сегодня, 16:30

Доходы Олимпийского комитета России составили более 643 миллионов рублей за год

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал отчет о работе организации в 2024 году. Общая сумма доходов ОКР за последний год составила 643,1 миллиона рублей, следует из отчета.

«При этом средств из федерального бюджета ОКР не получал на протяжении последних 12 лет. По состоянию на 01.11.2024 года остаток денежных средств ОКР составляет 3 миллиарда 657,0 миллиона рублей», — говорится в отчете.

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В 2023 году Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это решение подразумевает лишение статуса национального олимпийского комитета и остановку финансирования со стороны МОК.

Источник: Официальный сайт ОКР
ОКР
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