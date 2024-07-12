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Париж-2024

Сегодня, 17:36

До конца года на проект ОКР будет выделено 230 миллионов рублей

Виктория Кравченко
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Генеральный директор организации Владимир Сенглеев заявил, что на новый проект Олимпийского комитета России (ОКР) «Олимпийский резерв — детям лучшее» будет выделено 230 миллионов рублей.

«Мы не только поддерживаем действующих наших лидеров, но и думаем о будущем. ОКР начал финансировать проект «Олимпийский резерв — детям лучшее». До конца года выделяем на это 230 млн рублей. На совете при президенте по спорту Станислав Алексеевич Поздняков обратил внимание, что сейчас жизненно необходимо заниматься вопросом формирования сильного спортивного резерва. И Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что заниматься этим нужно сейчас», — цитирует Сенглеева ТАСС.

В сентябре 2023 года на расширенном заседании коллегии ОКР было принято решение финансово компенсировать спортсменам пропуск международных соревнований.

Источник: ТАСС
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