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Васильев назвал сверхлицемерием заявление Самаранча-младшего о России

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Хуана Антонио Самаранча-младшего о том, что Россия грубо нарушает Олимпийскую хартию.

«О Хуане Антонио: я считаю, что передавать титулы по наследству как в его случае — это никуда не годится, это же не какой-то королевский титул или бизнес. Это нужно заслужить своими действиями и положительной работой. Сейчас даже не важно, кто и какой национальности станет президентом МОК. Важно, чтобы этот человек отстаивал олимпийские принципы. То, что он заявил, что мы якобы нарушили Олимпийскую хартию — это сверхлицемерие. Почему же он такого не говорит по отношению к Израилю, если он такой сторонник Олимпийской хартии. Сейчас все это превратилось в политический шантаж в отношении России», — сказал Васильев корреспонденту «СЭ».

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону также отреагировал на сравнение Самаранча-младшего с нынешним президентом МОК Томасом Бахом.

«Сравнивать его с Томасом Бахом точно не стоит, потому что этот тот человек, который разрушает олимпийское движение. Про него сейчас уже нечего говорить, да и тем более он сказал, что больше не будет баллотироваться в президенты МОК», — добавил Васильев.

ОКР был отстранен от международного олимпийского движения в октябре 2023 года после включения в свой состав олимпийских советов новых регионов РФ. Это решение подразумевает лишение статуса национального олимпийского комитета и остановку финансирования со стороны МОК.

(Денис Сафронов)

МОК
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