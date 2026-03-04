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4 марта, 01:23

Песков: «МОК обязан прояснить расхождения в подходах к России и к участникам конфликта на Ближнем Востоке»

Евгений Козинов
Корреспондент

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен объяснить расхождение в подходах к России и к участникам конфликта на Ближнем Востоке.

3 марта МОК заявил, что спорт должен объединять потрясенный конфликтами мир и целью организации является объединение спортсменов для участия в соревнованиях, независимо от того, откуда они родом.

«Смотрю на такую позицию МОК как на правильную. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения», — приводит matchtv.ru слова Пескова.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что рассматривает слова МОК как сигнал к скорому снятию санкций.

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Источник: matchtv.ru
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