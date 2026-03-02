Медведев: «МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново»

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) и олимпийское движение нуждаются в перезапуске.

«МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена», — цитирует Медведеве ТАСС.

В марте 2025 года новым президентом МОК избрали зимбабвийку Кирсти Ковентри. Она сменила на этому посту немца Томаса Баха, который руководил организацией с 2013 года. Летом 2025 года Ковентри вступила в должность президента МОК.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max