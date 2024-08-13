Журова назвала Олимпийские киберспортивные игры пародией на Игры будущего

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала внедряемые МОК Олимпийские киберспортивные игры пародией на прошедшие в России Игры будущего.

МОК объявил о создании Олимпийских киберспортивных игр в июле и планирует проводить их регулярно. Первые соревнования должны пройти в 2025 году в Саудовской Аравии.

По словам депутата, МОК выглядит достаточно непрофессионально.

«То, что сделала Россия в Казани, вот это были настоящие киберигры. А то, что будет у них, это фактически пародия», — приводит РИА Новости слова Журовой.

Первые Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), объединяющей классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию, прошли в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта.

Более двух тысяч спортсменов из 107 стран приняли участие в турнирах с общим призовым фондом в 10 миллионов долларов.