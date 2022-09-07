Фетисов рассказал о готовящемся обращении к главе МОК по ситуации с российскими спортсменами

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов рассказал о готовящемся обращении к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху по ситуации с российскими спортсменами. Он отметил, что сейчас ищется формат обращения к главе организации.

«Мы ищем формат обращения к президенту МОК, чтобы он разъяснил нам, олимпийским чемпионам, на основании каких документов было принято такое решение, поскольку оно не предусмотрено в Олимпийской хартии, — приводит слова Фетисова ТАСС. — В противном случае необходимо потребовать у них изменения в хартии и документах федераций, которые в таком случае перестанут быть спортивными, так как спорт в любые времена призван объединять людей, создавать атмосферу единения».

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.