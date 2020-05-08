День, когда СССР решил бойкотировать Олимпиаду. Игры в США прошли без советской сборной

8 мая 1984 года пленум Национального олимпийского комитета СССР единогласно утвердил решение о бойкоте Игр в Лос-Анджелесе. На президента США Рональда Рейгана, смущенного таким поворотом дела, давили представители его администрации, призывавшие не делать уступок «красным».

Бойкот Олимпиады поддержали социалистические страны (кроме Румынии, Югославии и КНР).

В Лос-Анджелесе не оказалось спортсменов СССР и ГДР — двух ведущих спортивных держав, да и представители других стран соцлагеря были весьма сильны: взять, к примеру, кубинцев, доминировавших в любительском боксе.

В итоге в Лос-Анджелесе сборная США выиграла 86 золотых наград, превысив советский рекорд 1980 года.