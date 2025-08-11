Олимпиада
Олимпиада

Лос-Анджелес-2028

11 августа, 12:43

Дегтярев: «Сборная России намерена выступить на Олимпиаде-2028 во всех видах спорта»

Сергей Ярошенко

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев оценил возможное участие сборной России в полном составе по всем видам спорта на Олимпиадах 2026 и 2028 годов.

«Не надо рассчитывать, потому что отборы (на Олимпиаду-2026 — Прим. «СЭ») уже идут, мы не успеваем многие пройти. Даже если нам дадут зеленый свет, уже как бы не получится у многих отобраться. А вот к Лос-Анджелесу 2028 года будем готовиться и уже готовимся в полном, так сказать, составе, по всем видам», — сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

Милан-2026
Олимпиада
Михаил Дегтярев
  • Спринт

    Болтологический якобы "спортивный министр" в своём репертуаре. Главное брякнуть погромче на показуху. Где в стране полностью бесплатный детский спорт, что громогласно обещал этот министерский болтун? На Летней Олимпиаде в Лос-Анжелесе в 2028 году сборной Росси во всех видах спорта, да еще в полном составе и близко не будет, по умолчанию. В самом лучшем случае - не ранее ЛОИ-2036 года.

    11.08.2025

  • pupkin-221

    Мудко - проверочное слово "муДак" :laughing::laughing::laughing:

    11.08.2025

  • protch

    Я тоже намерен перетрахать всех плейбоевских девок месяца за минувший год. И еще Деву Кассель. А вот Тейлор Свифт трахать не буду, такие старушки мне даром не нужны. Была бы она раза в два моложе, еще подумал бы, а так не стану. И не уговаривайте меня - уж коли я сказал нет, так ни за что не буду.

    11.08.2025

  • Bibigon2020

    больше всего товарищ напоминает незабвенного т. Мутко...

    11.08.2025

  • pupkin-221

    Дегтярев: «Сборная России намерена выступить на Олимпиаде-2028 во всех видах спорта. Мы уже все порешали с мужиками в бане.» :laughing::laughing::laughing:

    11.08.2025

  • Иван Л.

    Привет товарищу Манилову

    11.08.2025

  • Фирсыч

    Это зависит от того, чем закончится встреча 15 августа.

    11.08.2025

    • Дегтярев: «Встречался с десятками иностранных функционеров — испытываю осторожный оптимизм»

    Роднина призвала не надеяться на допуск российских спортсменов после встречи президентов на Аляске

    Takayama

