Дегтярев: «Сборная России намерена выступить на Олимпиаде-2028 во всех видах спорта»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев оценил возможное участие сборной России в полном составе по всем видам спорта на Олимпиадах 2026 и 2028 годов.

«Не надо рассчитывать, потому что отборы (на Олимпиаду-2026 — Прим. «СЭ») уже идут, мы не успеваем многие пройти. Даже если нам дадут зеленый свет, уже как бы не получится у многих отобраться. А вот к Лос-Анджелесу 2028 года будем готовиться и уже готовимся в полном, так сказать, составе, по всем видам», — сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.