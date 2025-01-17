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Париж-2024

Сегодня, 17:35

Дегтярев сообщил о работе над повышением уровня форума «Россия — спортивная держава»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Министр спорта и глава ОКР России Михаил Дегтярев заявил, что Минспорт повысит уровень содержательной части форума «Россия — спортивная держава» в 2025 году.

«На первом заседании будет определен новый оператор форума, а также рассмотрена концепция мероприятия, включая цели, задачи, деловую программу и основные события. Мы изучили как успешные аспекты организации форума в Уфе, так и те моменты, которые требуют доработки. Особое внимание будет уделено повышению уровня содержательной части, улучшению материально-технической базы площадок и более эффективному продвижению форума.

Форум — это не только площадка для профессиональных дискуссий, но и важное событие для жителей принимающего региона. Уверен, что в этом году он пройдет на еще более высоком уровне и станет знаковым событием для спортивной России», — сказал Дегтярев ТАСС.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проводится с 2009 года. Ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово, Пермь и Уфа.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
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