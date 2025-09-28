Олимпиада
28 сентября, 14:48

Дегтярев сообщил, что МОК рассмотрит вопрос восстановления статуса ОКР в декабре

Алина Савинова
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал, что вопрос о восстановлении статуса ОКР будет рассмотрен на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в декабре.

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Перспективы есть. [Главу МОК] Кирсти Ковентри избрали только в марте, в июне я провел встречу. Решение в сентябре не выносилось на голосование, но вопрос наш обсуждался. Он будет вынесен на ближайшем исполкомом. Все идет по плану, мы подготовили еще рад исков. Недавнее решение по паралимпийцам говорит о том, что процесс идет», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Теперь российские паралимпийцы смогут участвовать с национальным флагом и гимном в крупных соревнованиях, включая Паралимпийские игры.

Источник: ТАСС
