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Дегтярев: «Сделаю все возможное, чтобы 2025 год для российского спорта получился успешным»

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Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказал мнение, что 2025 год будет очень позитивным для российского спорта.

«Хочу выразить уверенность, что 2025 год будет для нас успешным и очень позитивным для российского спорта, — цитирует ТАСС Дегтярева. — Как министр спорта и президент олимпийского комитета сделаю для этого все возможное».

Министр спорта Дегтярев был избран главой ОКР 13 декабря. Он был единственным кандидатом.

Михаил Дегтярев возглавил Олимпийский комитет России. Дегтярев возглавил Олимпийский комитет России. Тимченко и Ротенберг — в вице-президентах

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
ОКР
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