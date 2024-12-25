Дегтярев: «Сделаю все возможное, чтобы 2025 год для российского спорта получился успешным»

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказал мнение, что 2025 год будет очень позитивным для российского спорта.

«Хочу выразить уверенность, что 2025 год будет для нас успешным и очень позитивным для российского спорта, — цитирует ТАСС Дегтярева. — Как министр спорта и президент олимпийского комитета сделаю для этого все возможное».

Министр спорта Дегтярев был избран главой ОКР 13 декабря. Он был единственным кандидатом.