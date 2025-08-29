Дегтярев — о вопросе допуска россиян на международные турниры: «Лед тронулся»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал о работе по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Работаем тихо, непублично, на уровне всех международных организаций, в том числе и Международного олимпийского комитета. Я провожу очень много встреч, переговоров.Лед тронулся, но не будем опережать события. Мы все ждем исполком МОК, который пройдет 18 сентября. Если мы что успеем в юридическом ключе, то там наш вопрос поставят на голосование. Не успеем — следующий исполком в декабре, но мы точно должны там успеть», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с весны 2022 года. В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.