Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 11:24

Дегтярев рассказал, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью.

«Меня выдвигают уважаемые члены МОК. Я благодарен за доверие им, но прежде всего благодарен за доверие и разрешение баллотироваться нашему президенту Владимиру Путину, потому что по закону и по Олимпийской хартии я могу участвовать в выборах в общественные организации, но с разрешения, как госчиновник. Президент такое разрешение дал, и 13 декабря мы будем представлять программу развития ОКР и возвращения в олимпийскую семью. Я знаю, как это сделать, и приложу все усилия для этого», — приводит слова Дегтярева РИА «Новости» со ссылкой на НТВ.

Флаг Олимпийского комитета России. Россия готова обсуждать возвращение в мировой спорт. Когда оно может произойти?

28 нобяря министр спорта РФ заявил, что осуждает спортсменов, которые сменили спортивное гражданство.

7 ноября Дегтярев подтвердил намерение возглавить ОКР. Нового главу организации выберут 13 декабря.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики, Федерация тяжелой атлетики России, Федерация сквоша России, Федерация спортивной медицины России и Российский футбольный союз также выдвинули Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

Министр спорта Михаил Дегтярев. «Надо двигаться к смягчению позиций». Россия готова к переговорам с МОК о возвращении
Источник: РИА Новости
Михаил Дегтярев
Читайте также
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Воспитательницу из Красноярского края осудили за смерть ребенка
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Эндокринолог перечислила неочевидные признаки диабета
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
Популярное видео
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Дегтярев осудил российских спортсменов, выступающих под флагом другой страны
В НХЛ пройдет «Вечер русского наследия». Гашек — в ярости
Митрофанов назвал невысокими шансы провести матч сборной России с КНР в 2025 году
«Когда я родился, маме сказали — вам жить две недели». Пловец-чемпион Кожакин: протестант из Магадана, получивший нейтральный статус
Нортуг рассказал об общении с Большуновым на тему отстранения: «Ему тяжело психологически»
Боксер Джонсон — о возвращении российских спортсменов: «Трамп — человек, который держит свое слово»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ВФГБК выдвинула Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России

Тихонов осудил Вяльбе за слова в адрес Исинбаевой

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости