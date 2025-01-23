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Дегтярев заявил о необходимости согласовывать публичные заявления на международную повестку

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Под председательством Министра спорта Российской Федерации, президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева состоялось совещание с представителями олимпийских спортивных федераций.

Как информирует пресс-служба ОКР, в ходе заседания обсуждались ключевые вопросы управления федерациями, этики в спорте и личных спонсорских контрактов спортсменов.

Дегтярев подчеркнул, что взаимодействие между Министерством спорта, Олимпийским комитетом России и спортивными федерациями выходит на новый уровень. «Времена, когда мы с вами жили и работали врозь, закончились. Теперь мы единая команда — Минспорта России, Олимпийский комитет России и федерации. Чтобы повысить нашу общую эффективность, нам надо будет действовать в унисон», — заявил министр.

Говоря о международной деятельности, министр подчеркнул, что каждая федерация должна более открыто взаимодействовать с Министерством спорта и ОКР. «Каждый из вас имеет международные контакты, встречается с президентами международных федераций и членами МОК. Но мы об этом иногда узнаем от третьих лиц. Это недопустимо. Все коммуникации должны быть прозрачными и оформляться в виде отчетов», — отметил Дегтярев.

Также министр подчеркнул необходимость согласования публичных заявлений федераций, особенно касающихся международной повестки. «Некоторые заявления могут нанести вред всей отрасли. Давайте действовать под эгидой пресс-службы Олимпийского комитета России», — обратился Дегтярев к участникам совещания — ключевым руководителям отрасли, включая заместителей министра и представителей ОКР.

Источник: olympic.ru
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