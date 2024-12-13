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Олимпиада

Сегодня, 22:45

Дегтярев назвал принципы работы на посту президента ОКР

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал избрание президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

Дегтярев поблагодарил за ибрание членов Олимпийского собрания и президента РФ Владимира Путина. Также он назвал принципы, которыми будет руководствоваться в своей работе:

  • Создание всех условий для выступлений российских спортсменов на международной арене под национальным флагом.
  • Усиление юридической работы по отстаиванию прав российского спорта в международных организациях.
  • Развитие взаимодействия с международными коллегами, укрепление авторитета российского спорта в мире.
  • Строгое соблюдение принципов Олимпийской хартии.

«Мы будем работать вместе, чтобы вернуть российскому спорту лидирующие позиции в международном спорте», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Об избрании Дегтярева стало известно 13 декабря. Он был единственным кандидатом. Выборы проходили во время ежегодного Олимпийского собрания в штаб-квартире ОКР. За избрание Дегтярева проголосовали 197 делегатов, двое воздержались.

Дегтярев сменил на посту главы ОКР четырехкратного олимпийскго чемпиона Станислава Позднякова, срок полномочий которого истек 13 ноября.

Источник: https://t.me/Degtyarev_Info/16402
Михаил Дегтярев
ОКР
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