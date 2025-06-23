Олимпиада
23 июня, 18:26

Дегтярев надеется, что под руководством Ковентри Россию вернут в олимпийскую семью

Президент ОКР, министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил надежду, что при новом президенте МОК Кирсти Ковентри Россия полноценно вернется в олимпийскую семью.

В понедельник, 23 июня, Ковентри официально вступила в должность главы МОК, сменив на этом посту Томаса Баха.

Кирсти Ковентри.Кирсти Ковентри возглавила МОК официально. Но теперь у нее есть более срочные вопросы, чем Россия

Дегтярев напомнил, что Ковентри во время руководства комиссией спортсменов МОК выступала за равные возможности для всех, в том числе и представителей России и Белоруссии.

«Международная обстановка очень сложная, но надеемся, что именно при Кирсти Ковентри целостность олимпийского движения будет восстановлена, — цитирует ТАСС Дегтярева. — Потому что представить себе олимпийское движение без России или Белоруссии невозможно».

Глава ОКР подчеркнул, что с российской стороны все препятствия к восстановлению ОКР в своих правах сняты.

«И мы надеемся на то, что под руководством Кирсти Ковентри мы вернемся полноценно в олимпийскую семью», — заявил Дегтярев.

Российские спортсмены лишены возможности выступать под флагом страны на основании рекомендаций МОК с 2022 года. В большинстве зимних видов спорта сохраняется полное отстранение представителей России.

Источник: ТАСС
