Дегтярев будет единственным кандидатом на пост президента ОКР

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев будет единственным кандидатом на должность Президента Олимпийского комитета России (ОКР), сообщается на официальном сайте комитета.

Соответствующие обращения поступили от 33-х членов ОКР. Других кандидатур выдвинуто не было. Заседание исполкома под председательством вице-президента ОКР Василия Титова состоялось 6 декабря.

15 октября четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост главы ОКР. Срок его полномочий истек 13 ноября.

7 ноября Дегтярев подтвердил намерение возглавить ОКР. Нового главу организации выберут 13 декабря. Также в рамках заседания пройдут выборы гендиректора, генсека, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.