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Даниил Самсонов: «Стремился занять первое место, но из того, что задумывал, получилось процентов 50»

20:35
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Ученик Этери Тутберидзе, россиянин Даниил Самсонов, который завоевал бронзу в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, прокомментировал свое выступление. В сумме за два проката он набрал 215,21 балла.

— Стремился занять первое место, но из того, что задумывал, получилось процентов 50, — приводит сайт ОКР слова Мозалева. — Четверной лутц вот недокрутил. Нужно работать над ним. После падения пытался собраться. Перестроил программу, чтобы добрать баллы, которые потерял. В любом случае, эти соревнования для меня — огромный опыт. Очень понравилось здесь выступать. Теперь буду готовиться к первенству России среди юниоров. Хочу выступить хорошо, чтобы пройти отбор на первенство мира.

Дополнительная информация

https://olympic.ru/news/lozanna-2020/figuristy-mozalev-i-samsonov-vyigrali-serebro-i-bronzu-na-yuoi-2020-v-lozanne/

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