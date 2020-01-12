Даниил Самсонов: «Стремился занять первое место, но из того, что задумывал, получилось процентов 50»

Ученик Этери Тутберидзе, россиянин Даниил Самсонов, который завоевал бронзу в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, прокомментировал свое выступление. В сумме за два проката он набрал 215,21 балла.

— Стремился занять первое место, но из того, что задумывал, получилось процентов 50, — приводит сайт ОКР слова Мозалева. — Четверной лутц вот недокрутил. Нужно работать над ним. После падения пытался собраться. Перестроил программу, чтобы добрать баллы, которые потерял. В любом случае, эти соревнования для меня — огромный опыт. Очень понравилось здесь выступать. Теперь буду готовиться к первенству России среди юниоров. Хочу выступить хорошо, чтобы пройти отбор на первенство мира.