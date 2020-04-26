Член МОК считает, что проект Олимпиады-2024 устарел из-за коронавируса
19:27
Член МОК, олимпийский чемпион в беге с барьерами Ги Дрю считает, что организаторы Олимпиады-2024 должны изменить проект из-за пандемии коронавируса.
— Кризис окажет долгосрочное влияние на нашу жизнь, он имеет экономическое и социальное влияние, — цитирует AFP Дрю. — Он не может пройти без последствий, мы выйдем из него другими, и Олимпиада — не исключение.
Изначальный проект устарел и не имеет общего с реальностью. Нам нужно провести переоценку бюджета и адаптировать Игры под новую реальность.
По данным Worldometers, в мире выявлено 2 945 317 случаев заражения коронавирусом, 203 970 человек умерли, 842 577 вылечились.