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Сегодня, 09:29

Чернышенко считает, что в международном спортивном сообществе наступает прозрение

Камила Абдурахманова
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в международном спортивном сообществе происходит прозрение.

«Я сдержанно оптимистично отношусь к тому, что ситуация меняется. Но прежде всего происходит прозрение. Когда, как я говорю, пена уйдет, то правда она всегда одна. И я уверен, что многим будет стыдно за то, что они делали, и ситуация нормализуется», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных турнирах на Олимпийские игры-2026 при условии получения нейтрального статуса.

Источник: РИА Новости
Дмитрий Чернышенко
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