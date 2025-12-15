Мозгов — о решении МОК допустить российских юношей к турнирам: «Это большой шаг»

Чемпион НБА-2016 в составе «Кливленда» Тимофей Мозгов в комментарии для «СЭ» отреагировал на рекомендацию МОК о допуске молодых российских спортсменов на международные турниры.

«Непонятно, что испытывать: сожаление из-за того, что пока только юношей допустили, или радость, что хоть кого-то. Это все равно какой-то первый шаг для возвращения на международную арену. Другим тяжело понять, какой труд проделывают спортсмены, чем жертвуют и сколько времени отдают тренировкам. Это большой шаг. Ребятам важно себя показывать, соревноваться и доказывать, что наша страна самая лучшая на спортивной арене», — сказал Мозгов «СЭ».

Исполком МОК на Олимпийском собрании, которое прошло 10 декабря, принял решение снять все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, в том числе в командных дисциплинах. Однако окончательно решать вопрос по допуску будут конкретные федерации.