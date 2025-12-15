Олимпиада
Летняя Олимпиада Зимняя Олимпиада Новости
Уведомления
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Мозгов — о решении МОК допустить российских юношей к турнирам: «Это большой шаг»

Дарик Агаларов
корреспондент

Чемпион НБА-2016 в составе «Кливленда» Тимофей Мозгов в комментарии для «СЭ» отреагировал на рекомендацию МОК о допуске молодых российских спортсменов на международные турниры.

«Непонятно, что испытывать: сожаление из-за того, что пока только юношей допустили, или радость, что хоть кого-то. Это все равно какой-то первый шаг для возвращения на международную арену. Другим тяжело понять, какой труд проделывают спортсмены, чем жертвуют и сколько времени отдают тренировкам. Это большой шаг. Ребятам важно себя показывать, соревноваться и доказывать, что наша страна самая лучшая на спортивной арене», — сказал Мозгов «СЭ».

Исполком МОК на Олимпийском собрании, которое прошло 10 декабря, принял решение снять все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, в том числе в командных дисциплинах. Однако окончательно решать вопрос по допуску будут конкретные федерации.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Тимофей Мозгов
МОК
Читайте также
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
Новый президент ИИХФ — Франц Райндль. Что это значит для России
«Реал» торопит УЕФА с делом Негрейры. Могут ли «Барселону» отстранить от Лиги чемпионов?
Популярное видео
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
ISU предоставил нейтральный статус российским фигуристам Савосину и Самсонову
Бранко рассказал о злости на ФИФА из-за отстранения России
Быков надеется на здравый смысл нового президента ИИХФ в вопросе возвращения России
Немец Райндль избран новым президентом ИИХФ
Тихонов усомнился, что российские биатлонисты добились бы успеха на Олимпиаде-2026
Тренер сборной России Сорин уверен, что FIS предоставит нейтральный статус Коростелеву позднее
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фетисов объяснил, что необходимо развивать в отечественном спорте в 2026 году

Фетисов: «Будем надеяться, что Ковентри решит все наши проблемы»
Новости
RSS RSS
Все новости