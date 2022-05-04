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Сегодня, 11:01

«Его действия можно рассматривать как преступление». Васильев раскритиковал главу МОК Баха

Васильев раскритиковал высказывание главы МОК Баха об отстранении российских спортсменов
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Васильев.
Фото Андрей Аносов, СБР

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление главы МОК Томаса Баха об отстранении российских спортсменов.

Ранее 68-летний немецкий функционер назвал решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований защитными мерами из-за реакции мирового общества.

«Это отговорки! Он совершил глупость, а в рамках спорта его действия можно рассматривать как преступление в отношении олимпийского комитета. Дальше ему нужно было как-то оправдаться. И сейчас он нашел нелепое оправдание, что он заботится о безопасности спортсменов. А до этого, когда наших спортсменов везде отстранили, он об этом даже не заикался. Томас Бах войдет в историю как человек, который разрушил олимпийское движение. А то, что он сейчас говорит, — это глупая попытка оправдаться», — сказал Васильев «СЭ».

В марте Бах заявил, что не считает призыв МОК к отстранению российских спортсменов политически мотивированным. После рекомендаций МОК российский спорт оказался практически в полной изоляции от международных соревнований. Весной сборная России была лишена возможности выступить на зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Дмитрий Васильев (биатлон)
Томас Бах
МОК
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