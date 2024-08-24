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Олимпиада

Сегодня, 17:46

Будапешт готов принять Олимпийские игры в 2036 году

Алина Савинова
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что летние Олимпийские игры 2036 года могли бы пройти в Будапеште.

«Мы могли бы провести и Олимпиаду этого года, можем провести и 2036 года, если захотим. Я не думаю, что какое-либо другое место будет лучше соответствовать принципам, провозглашенным Международным олимпийским комитетом, чем Будапешт и Венгрия», — цитирует Орбана Nemzeti Sport.

По его словам, ни в одной другой стране мира нет такого количества современных объектов, пригодных для проведения Олимпийских игр, как в Венгрии.

«У нас есть все. Некоторые небольшие залы надо немного доработать — и добро пожаловать», — отметил Орбан.

Последняя летняя Олимпиада проходила с 26 июля по 11 августа в Париже. США заняли первое место в медальном зачете — 40 золотых наград, 44 серебряные и 42 бронзовые. На второй строчке расположился Китай (40-27-24), на третьей — Япония (20-12-13).

Источник: Nemzeti Sport
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