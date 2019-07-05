Бубка опроверг обвинения в получении взятки при выборе столицы Олимпиады-2016

Член МОК украинец Сергей Бубка опроверг обвинение в получении взятки за голос в пользу проведения летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

– Господин Диак никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Олимпиады 2016 года. Мои адвокаты написали ему и попросили его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих заявлениях ошибочно утверждает, что господин Диак мог получить мой голос. Я проинструктирую своих адвокатов о необходимости использовать все имеющиеся в их распоряжении законные средства, чтобы сохранить все мои права, – написал Бубка в Twitter.

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил Бубку и четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова в подкупе при выборе ​столицы летней Олимпиады 2016 года. Попов опроверг обвинения Кабрала, его публично поддержали бывший глава ОКР Александр Жуков и почетный член МОК Виталий Смирнов.

Mr Diack has never contacted me about my vote at the election of the host city for the Olympic Games 2016. My lawyers will write to Mr Diack to ask him to explain the allegations of Mr Cabral who wrongly claims in his testimony that Mr Diack could secure my vote. – Sergey Bubka (@sergey_bubka) July 5, 2019

Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро на выборах столицы Олимпиады-2016