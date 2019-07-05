12:05 | Олимпиада

Бубка опроверг обвинения в получении взятки при выборе столицы Олимпиады-2016

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Член МОК украинец Сергей Бубка опроверг обвинение в получении взятки за голос в пользу проведения летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

– Господин Диак никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Олимпиады 2016 года. Мои адвокаты написали ему и попросили его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих заявлениях ошибочно утверждает, что господин Диак мог получить мой голос. Я проинструктирую своих адвокатов о необходимости использовать все имеющиеся в их распоряжении законные средства, чтобы сохранить все мои права, – написал Бубка в Twitter.

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил Бубку и четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова в подкупе при выборе ​столицы летней Олимпиады 2016 года. Попов опроверг обвинения Кабрала, его публично поддержали бывший глава ОКР Александр Жуков и почетный член МОК Виталий Смирнов.

Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро на выборах столицы Олимпиады-2016

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