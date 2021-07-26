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Бронзовая призерка ЧМ по тхэквондо Игуменова прокомментировала победу Храмцова на Олимпиаде

16:42
Максим Храмцов. Фото AFP
Максим Храмцов. Фото AFP
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Российская тхэквондистка Светлана Игуменова прокомментировала «СЭ» золотую медаль Максима Храмцова на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).

Ранее, 26 июля, 23-летний россиянин в финале категории до 80 кг турнира по тхэквондо победил иорданца Салеха Эльшарабати (20:9).

«Очень рада за Максима, болела и переживала за него. Он большой молодец. Тхэквондо сейчас стремительно развивается. От нашей страны поехало 4 человека, три из них уже выступили с медалями. Этот вид спорта стремительно набирает обороты. Надеюсь, что и в дальнейшем ребята продолжат показывать успехи в тхэквондо», — сказала Игуменова в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Игуменова становилась бронзовой призеркой чемпионата мира-2015 в Челябинске (до 49 кг).

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