Бронзовая призерка ЧМ по тхэквондо Игуменова прокомментировала победу Храмцова на Олимпиаде
16:42
Российская тхэквондистка Светлана Игуменова прокомментировала «СЭ» золотую медаль Максима Храмцова на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).
Ранее, 26 июля, 23-летний россиянин в финале категории до 80 кг турнира по тхэквондо победил иорданца Салеха Эльшарабати (20:9).
«Очень рада за Максима, болела и переживала за него. Он большой молодец. Тхэквондо сейчас стремительно развивается. От нашей страны поехало 4 человека, три из них уже выступили с медалями. Этот вид спорта стремительно набирает обороты. Надеюсь, что и в дальнейшем ребята продолжат показывать успехи в тхэквондо», — сказала Игуменова в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Игуменова становилась бронзовой призеркой чемпионата мира-2015 в Челябинске (до 49 кг).
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