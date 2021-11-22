Борзаковский прокомментировал свое переизбрание в комиссию спортсменов ОКР

Олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал свое переизбрание в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

— Очень рад продолжить свою работу в комиссии спортсменов ОКР, которая делает очень важное дело, — подчеркнул «СЭ» Юрий Борзаковский. — Во-первых, нам важно помогать действующим спортсменам в различных вопросах. У них крайне мало времени в связи с подготовкой к соревнованиям и какие-то моменты они могут упустить. Во-вторых, мы помогаем тем, кто завершил свою карьеру и не может определиться со своим будущим.

Помимо Борзаковского в новый состав комиссии спортсменов ОКР из представителей летних видов спорта вошли Софья Великая (фехтование), Екатерина Гамова (волейбол), Андрей Моисеев (пятиборье), Светлана Ромашина (синхронное плавание), Анастасия Фесикова (плавание), Стефания Елфутина (парусный спорт).