Борис Ротенберг назвал маразмом церемонию открытия Олимпиады-2024: «Все ждут, когда вернется Россия»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о перспективах возвращения российских спортсменов на международную арену.

«После маразма, который произошел на церемонии открытия, даже не хотелось смотреть дальше, если честно. Тем более что наших спортсменов выступало очень мало, не было флага и гимна России. Нет драйва, нет понимания, для чего это. Мы будем проводить свои внутренние соревнования, а также международные. Все друзья, с кем мы общаемся по всем видам спорта и которые живут там, ждут нашего возвращения. Без России спорта в мире нет, это однозначно. Все это понимают и ждут, когда Россия вернется в строй и будет соревноваться», — сказал Ротенберг ODDS.ru.

Летняя Олимпиада-2024 прошла в Париже. В соревнованиях приняли участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.