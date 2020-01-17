Борьба на санной трассе, ожидание старта хоккеистов. Главные события пятницы на юношеской Олимпиаде-2020

В восьмой соревновательный день на III зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне будет разыграно два комплекта наград, а также начнется турнир по хоккею среди девушек, в котором сборная России не представлена.

Оба финала в пятницу пройдут в санном спорте. У юношей в двухместных санях от сборной России выступят Михаил Карнаухов и Юрий Чирва. У девушек за медали будут бороться Диана Логинова и Елизавета Юрченко.

Также в пятницу начнется женский хоккейный турнир, в котором сборная России не участвует. Мужская часть соревнований начнется в субботу.

17 января. Основные события

10.30. Санный спорт. Девушки, одноместные сани. Первая попытка

11.40. Санный спорт. Девушки, одноместные сани. Вторая попытка

13.00. Санный спорт. Юноши, двухместные сани. Первая попытка

13.50. Санный спорт. Юноши, двухместные сани. Вторая попытка