Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня в интервью «СЭ» поддержала Ольгу Бузову, которая хочет спеть гимн на Олимпийских играх.

— Недавно Ольга Бузова заявила о желании спеть гимн России на Олимпийских играх или чемпионате мира. Как вам такая идея?

- Я не думаю, что это пиар. Это мечта Ольги! Но меня удивила реакция общества. Кто может запретить мечтать спеть там, где он это хочет сделать.

— То есть вы будете рады за Ольгу, если она исполнит гимн нашей страны?

- Если у человека исполнится мечта и это будет красиво, то почему нет? Мы привыкли загонять все в маленькие рамочки, но при этом смотрим на Запад и хотим жить, как они. Что ж получается, если человек был в реалити-шоу («Дом-2». — Прим. Ред. «СЭ»), то это не человек. И он не может быть умным. На нас надеты шоры, которые надевают на лошадей, и мы думаем, что все видим. Еще глядя таким образом на мир, даем советы, как жить.

Бузова — гражданка нашей страны. А какие она платит налоги... Министерству культуры и не снилось, сколько она вкладывает в нашу страну. Наверное, больше, чем они сами. Бузова будет выступать или Дима Билан, а, может, кто-то из TikTok. Почему нет?

Ранее российская певица Ольга Бузова сообщила, что хочет исполнить гимн России на Олимпийских играх или чемпионате мира по какому-либо виду спорта.

(Владислав Флегонтов)