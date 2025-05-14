Более 100 российских спортсменов возложили цветы к Вечному огню в парке Победы

Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы разных лет возложили цветы к Вечному огню в парке Победы на Поклонной горе. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Это наш долг, спасибо большое Олимпийскому комитету России, что организовали такое мероприятие. Думаю, что с каждым годом наше спортивное сообщество становится все больше, и мы можем все вместе проводить такие акции. Память и внимание должны быть не только в преддверии 9 Мая, но и на протяжении всего года. Важно, что после знаменательного события — парада Победы — мы все собрались и отдали дань уважения нашим предкам, возложив цветы», — отметил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

О своих эмоциях от прошедшей акции рассказал серебряный призер зимних Олимпийских игр Александр Панжинский.

«Мероприятие получилось очень душевным и трепетным, особенно в современных условиях. Действительно важно помнить о тех ужасах войны, которые пережили наши деды и прадеды. Помнить о том, какие уроки мы вынесли из Великой Отечественной войны. Сегодня я возложил цветы со множеством легендарных спортсменов и показал, что мы все помним, чтим и уважаем их героизм. Мы стараемся достойно проживать эту жизнь, которую они нам подарили», — сказал Панжинский «СЭ».