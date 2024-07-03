Бережная прокомментировала слова Сихарулидзе о подготовке к Олимпиаде в 2026 году

Олимпийская чемпионка Елена Бережная отреагировала слова экс-партнера и главы ФФККР Антона Сихарулидзе о том, что федерация готовит команду к Олимпийским играм 2026 года.

«Я очень надеюсь на это, и хотелось бы верить, что нам все это удастся. Доехать, выступить и всех победить! Стоит ли ехать, если условия будут такие же, как в этом году? С одной стороны, у спортсменов нет завтра, у них есть только сегодня. А с другой стороны, полностью анонимное выступление: без страны, без флага — это тоже перебор. Конечно, хочется представлять свою страну, свою команду. Вопрос в том, какая альтернатива, будут ли у нас какие-то свои сопоставимые игры, какая-то другая возможность показать свое мастерство и найти достойного соперника», — цитирует Бережную «Спорту День за Днем».