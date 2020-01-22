Береснева стала второй в смешанной эстафете по шорт-треку на юношеской Олимпиаде

На зимней Юношеской Олимпиаде в Лозанне (Швейцария) прошла смешанная эстафета по шорт-треку. Команда G, за которую выступала россиянка Юлия Береснева, заняла второе место. По регламенту соревнований, за каждый из коллективов выступали спортсмены из разных стран.

Победу одержала команда B. Третьей стала команда А. Команда F с россиянином Владимиром Балбековым стала четвертой. Эти соревнования не идут в медальный зачет Игр.

Зимняя юношеская Олимпиада-2020 проходит в Лозанне с 9 по 22 января.