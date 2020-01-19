Бажин завоевал серебро в ски-кроссе на юношеской Олимпиаде-2020, Горбачев — бронзу
17:43
Россиянин Артем Бажин стал вторым в ски-кроссе фристайла среди мужчин на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. Третье место занял его соотечественник Андрей Горбачев. Швед Эрик Вальберг завоевал золото в этой дисциплине.
Россиянка Владислава Балюкина — стала третьей в ски-кроссе среди девушек. Ее соотечественница Мария Ерофеева не финишировала. Победу одержала швейцарка Мария-Каролина Криста.
Юношеские Олимпийские игры продлятся до 22 января.
#lausanne2020 ?Фристайл. Ски-кросс.?Артем Бажин — второй,?Андрей Горбачев третий. Золото у шведа Эрика Вальберга.— Olympic Russia (@Olympic_Russia) January 19, 2020
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