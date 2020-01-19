Россиянин Артем Бажин стал вторым в ски-кроссе фристайла среди мужчин на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. Третье место занял его соотечественник Андрей Горбачев. Швед Эрик Вальберг завоевал золото в этой дисциплине.

Россиянка Владислава Балюкина — стала третьей в ски-кроссе среди девушек. Ее соотечественница Мария Ерофеева не финишировала. Победу одержала швейцарка Мария-Каролина Криста.

Юношеские Олимпийские игры продлятся до 22 января.