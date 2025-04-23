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Лос-Анджелес-2028

Сегодня, 11:22

Байлз — об Олимпиаде-2028: «Я точно буду там, но пока не знаю — на снарядах или на трибунах»

Сергей Ярошенко
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Гимнастика Симона Байлз рассказала, собирается ли она выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Многие люди думают, что для подготовки к Олимпиаде хватит одного сезона, но на самом деле ты тренируешься все четыре года. Игры возвращаются в США, в Лос-Анджелес — это очень здорово. Но я не уверена продолжу выступать. Я точно буду там, но пока не знаю — на снарядах или на трибунах. До 2028 года еще так далеко, а мое тело стареет. Я ощутила это еще в Париже», — цитирует спортсменку L'Equipe.

28-летняя американка является семикратной Олимпийской чемпионкой. На Играх в Париже она завовевала три золотых и одну серебрянную медаль. Ранее Байлз в пятый раз в своей карьере была признана лучшей спортсменкой по версии Laureus.

Олимпиада
Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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