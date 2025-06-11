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Париж-2024

Бах заявил, что Олимпиада-2024 могла не состояться из-за геополитической ситуации в мире

Сергей Ярошенко

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры 2024 года в Париже могли не состояться.

«У нас было я даже не знаю сколько кризисов, войн и конфликтов. Поэтому нам было чрезвычайно важно тесно сотрудничать. Если бы все эти геополитические трения разделили олимпийское движение, международные федерации и МОК, то у нас не было бы таких успешных Олимпийских игр в Париже и, возможно, вообще не было бы Олимпийских игр, учитывая все риски, связанные с безопасностью, с которыми нам пришлось столкнуться, и вызовы, которые в то время являлись основанием для дискуссий об участии», — цитирует Баха ТАСС.

Российские и белорусские спортсмены были допущены к Олимпиаде в Париже с ограничениями и в нейтральном статусе. В столице Франции выступили 15 россиян и 17 белорусов.

Источник: ТАСС
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Олимпиада
Томас Бах
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